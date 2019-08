Multa a superyacht per scarico rifiuti

Forse per risparmiare qualche euro, i marinai di uno yacht di 75 metri ormeggiato alla fonda a Portofino, hanno scaricato di nascosto la spazzatura di bordo su una banchina del porto della vicina Santa Margherita Ligure ma sono stati scoperti e multati. Pensavano di farla franca scaricando al mattino i sacchi neri della spazzatura da un barchino tender in piazzale Cagni e allontanandosi verso lo yacht ormeggiato a Portofino ha spiegato oggi il Comune di Santa Margherita in una nota, ma grazie alla segnalazione di un cittadino che ha assistito alla scena e grazie alle telecamere di sorveglianza gli agenti della Polizia Locale con la Capitaneria di Porto e i vigili di Portofino, li hanno individuati e sanzionati con una multa di 200 euro. I due marinai, in servizio sullo yacht di un armatore straniero, hanno subito saldato la multa. L'equipaggio di questo yacht si era già reso protagonista di un fatto analogo qualche tempo addietro sulla banchina di Portofino spiegano i vigili urbani.