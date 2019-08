A Nannini e Donaggio il Tenco 2019

Gianna Nannini, Pino Donaggio e Franco Fabbri sono i vincitori del Premio Tenco 2019, il riconoscimento assegnato dal 1974 alla carriera degli artisti che hanno apportato un contributo significativo alla canzone d'autore mondiale. I premi saranno consegnati all'Ariston di Sanremo durante la rassegna che si terrà all'Ariston dal 17 al 19 setttembre. L'evento apre con una serata interamente dedicata ai vincitori delle Targhe Tenco 2019. Sullo stesso palco con set inediti Vinicio Capossela (disco assoluto), Daniele Silvestri (canzone singola), Enzo Gragnanello (album in dialetto), Alessio Lega (interprete), Fulminacci (opera prima), e un rappresentante di Adoriza (album collettivo a progetto). A anticipare le serate del Premio Tenco 2019, la mattina di mercoledì 16 ottobre, sarà una Masterclass su Fabrizio De André in cui interverranno alcuni artisti ed esperti di musica per approfondire, studiare e raccontare, attraverso testimonianze e immagini, la figura del cantautore genovese in un incontro con gli studenti.