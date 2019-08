Gronda: Toti e Bucci, stop danno gigantesco per Genova

"Il Ministro Toninelli boccia il progetto della Gronda autostradale di Genova, dicendo che se ne farà una diversa: sarebbe un danno gigantesco per la città e per la Liguria tutta". Lo affermano in una nota il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti e il sindaco di Genova Marco Bucci, dopo la pubblicazione dal Mit dell'analisi costi-benefici sull'opera sottolineando l'opportunità di valutare opzioni più efficienti. "Genova, come dimostra la tragedia del ponte Morandi - affermano Toti e Bucci - non può aspettare un secondo di più.

Gli espropri sull'area del cantiere sono già stati eseguiti da Regione. Tutto è pronto. Ora si proceda senza indugi. Siamo pronti a discutere come istituzione locale con qualunque governo verrà, ma il risultato deve essere uno. Basta parole e polemiche e si comincino ad assumere tecnici ed operai per realizzare quest'opera fondamentale". (ANSA).