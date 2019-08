Gronda: Confindustria, irresponsabile comprometterla

"In un momento così delicato per la vita del Paese - istituzionale, politico ed economico - il tentativo di compromettere un progetto come la Gronda, strategico e vitale per Genova e l'Italia, appare illogico e irresponsabile". Lo scrive Confindustria in una nota. "Di tutto abbiamo bisogno tranne che di creare nuovi alibi per impedire o ritardare la realizzazione di infrastrutture fondamentali", aggiunge Confindustria, che parla di "un brutto segnale".

(ANSA).