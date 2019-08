Ponte, arrivano conci per terza campata

Arrivati al cantiere sul Polcevera i conci della terza campata, partiti dallo stabilimento Fincantieri di Castellammare di Stabia la scorsa settimana.

Procede a ritmo serrato il lavoro dei tecnici di PerGenova (la joint venture Fincantieri-Salini Impregilo) per il nuovo ponte di Genova: nel cantiere di ponente inizieranno in settimana i lavori per l'elevazione della pila 4 mentre proseguono i lavori per i blocchi di calcestruzzo armato delle pile 2, 7 e 8 e per l'elevazione delle pile 5, 6 e 9. Nel cantiere di levante sono invece partiti i lavori per la realizzazione delle sottofondazioni delle pile 14, 15 e 16 e quelli propedeutici all'allaccio con l'autostrada A7.