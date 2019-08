Genoa: Preziosi, Kouamé è essenziale

(ANSA) - GENOVA, 20 AGO - "Mercato? Abbiamo cercato di fare qualcosa con più oculatezza e attenzione, senza privarci dei nostri giocatori e arricchendo con gli altri". Enrico Preziosi commenta così il mercato del Genoa segnato dagli arrivi di nove giocatori compreso Lasse Schone. Scelte condivise in pieno con il tecnico Andreazzoli: "Per noi va bene quello che va bene al mister. Se è intoccabile per il mister è intoccabile anche per noi. Se un giocatore per Andreazzoli è essenziale non partirà per nessuna cifra". E Christian Kouamé, uno dei più richiesti in casa Genoa è stato considerato essenziale proprio dal tecnico.

"Ancora oggi Andreazzoli mi ha detto che è essenziale per l'economia del suo gioco. Quindi se è essenziale nessuna cifra lo farà andare via. A meno che uno non arrivi con cento milioni, ma non credo che ci sia questo rischio e di certo mi tremerebbero le gambe. Kouamé è un giocatore intoccabile".