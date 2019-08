Ponte: 'cresce' anche pila 6

(ANSA) - GENOVA, 19 AGO - Sta 'crescendo' la nuova pila 6, nel cantiere del nuovo ponte di Genova, che si trova poco lontano dalla ex pila 9, quella crollata il 14 agosto 2018.

Contestualmente, aumenta in altezza anche la nuova pila 9, davanti alla quale la settimana scorsa è stata celebrata la messa in ricordo delle 43 vittime del 'Morandi'. I tecnici di PerGenova (il consorzio nato dalla collaborazione tra Fincantieri e SaliniImpregilo) stanno lavorando contemporaneamente alle fondazioni delle altre pile (saranno in tutto 19) mentre sul lato ovest le macerie prodotte dallo smantellamento delle pile 1 e 2 vengono rimosse, intervento questo che richiede alcune variazioni di viabilità. A est intanto i tecnici stanno mettendo in atto tutte le operazioni propedeutiche alla realizzazione degli svincoli con l'A7, una delle parti più delicate dell'intero intervento.