Salvini, riti voodoo contro di me

(ANSA) - ROMA, 18 AGO - "Ex assessore, sinistra e 'democratica', del Comune di Genova dichiara al mondo che infilerà spilloni un un bambolotto con la mia faccia. Ormai sono arrivati ai #voodoo": lo scrive in un tweet Matteo Salvini in risposta a un post dell'ex assessore comunale di Genova alla Legalità e ai Diritti, l'avvocato Elena Fiorini che ha pubblicato una foto con un bambolotto-puntaspilli con il volto del ministro dell'Interno, acquistato durante una vacanza a Lisbona.