Di Francesco, obbiettivo passare turno

(ANSA) - GENOVA, 17 AGO - "Dobbiamo passare il turno, questo è l'obiettivo primario". Eusebio Di Francesco carica la sua Sampdoria in vista del match di domani a Crotone, in palio la qualificazione al quarto turno di Coppa Italia ma anche un test importante verso il debutto in campionato: "Si comincia a fare sul serio. Per noi è una partita molto importante, contro un avversario difficile in prospettiva anche del campionato - ha detto a Samp Tv -. Per quello farò anche delle valutazioni importanti, in base ai giocatori che avrò a disposizione".

Notizie positive dall'infermeria: tornano Ekdal, Gabbiadini e Caprari ma soltanto quest'ultimo potrebbe giocare dal primo minuto nel tridente con Ramirez e Quagliarella come riferimento centrale. Mentre a centrocampo potrebbe esserci in cabina di regia Vieira affiancato da Barreto e Linetty (che ha cambiato numero di maglia, optando per il numero 7). Nessun dubbio in difesa, davanti a Audero ci saranno Bereszynski e e Murru sulle laterali mentre la coppia centrale è Murillo-Colley