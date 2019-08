Carige:Moody's promuove aumento capitale

(ANSA) - MILANO, 16 AGO - Il piano di ricapitalizzazione di Carige viene promosso da Moody's, "l'accordo, anche se deve essere ancora approvato dai soci in assemblea, è positivo per il credito perché rende più plausibile il salvataggio". Da quando la Bce ha messo la banca in amministrazione straordinaria i rating sono sotto osservazione e ora l'agenzia ritiene "che potrebbero svilupparsi diversi scenari per la banca, tra cui un nuovo salvataggio, una risoluzione o persino una liquidazione".

Cassa Centrale Banca, è la cosa che su tutte mettono in evidenza gli analisti, oltre a sottoscrivere 63 milioni di euro di aumento di capitale avrà anche un'opzione call per l'acquisto a prezzo di sconto delle azioni detenute da FITD/VIS (552 milioni in totale) tra l'1 luglio 2020 e il 31 dicembre 2021: "se questa opzione sarà esercitata, è probabile che Cassa Centrale Banca diventi il principale azionista e controllo di fatto la banca".