Acrobata precipita durante show

(ANSA) - FRANCAVILLA AL MARE (CHIETI), 16 AGO - Durante un'esibizione, si stacca una corda e lei precipita nel vuoto, facendo un volo di diversi metri. E' quanto accaduto nella tarda serata di ieri ad una acrobata 30enne di Genova, impegnata in uno spettacolo per la festa di San Franco, a Francavilla al Mare. Subito soccorsa, la giovane è stata trasportata in codice rosso all'ospedale di Pescara. E' stata tenuta in osservazione e poi ricoverata nel reparto di Neurochirurgia. Non è in pericolo di vita. "Anche giornate come quella di ieri che dovrebbero essere vissute solo come giornate di festa - scrive sui social il sindaco di Francavilla, Antonio Luciani - lasciano a volte l'amaro in bocca. Il mio pensiero è per l'acrobata che ieri sera, durante il suo spettacolo a Macondo Festival, ha avuto un incidente che ha fatto preoccupare tutti. A lei il grande abbraccio di oggi di tutta la città, e l'augurio per una veloce e completa guarigione".