Ponte Morandi, i primi lanci dell'ANSA di un anno fa

Il 14 agosto 2018 alle 11.36 crollava il Ponte Morandi a Genova, uccidendo 43 persone. L'ANSA, pochi minuti dopo, diede la notizia che fece il giro del mondo

ORE 12.01 - ++ Crolla ponte su autostrada a Genova ++

Un crollo ha interessato il ponte Morandi sull'autostrada A10 a Genova. Potrebbero esserci auto coinvolte. Vigili del Fuoco, ambulanze e forze dell'ordine stanno accorrendo sul posto.

ORE 12.12 ++ Crollo ponte: ipotesi cedimento strutturale ++

Sarebbe stato un cedimento strutturale a provocare il crollo di parte del viadotto Morandi a Genova. Dalle prime informazioni di vigili del fuoco e protezione civile, il cedimento sarebbe avvenuto nel tratto che sovrasta via walter Fillak, nella zona di Sanpierdarena.

ORE 12.20 ++ Crolla ponte: parte struttura giù per centro metri ++

E' crollata una lunga porzione del viadotto Morandi su cui corre l'autostrada A10. Entrambe le carreggiate sono precipitate al suolo per circa cento metri. Si

teme che diversi automezzi siano rimasti coinvolti.

ORE 12.39 ++ Crollo ponte: "Oh mio Dio", il crollo in un video ++

"Oh mio Dio, oh mio Dio". Sono urla disperate quelle che accompagnano il terribile video del momento del crollo del ponte Morandi, a Genova, pubblicato poco fa sulla pagina di un account Facebook che si trovava nella strada adiacente al ponte. Nelle immagini si vede il ponte cedere sotto il nubifragio che sta colpendo in queste ore il capoluogo ligure.

Il momento del crollo del ponte a Genova

ORE 12.59 ++ Crollo ponte:soccorritori,una decina mezzi coinvolti ++

Ci sarebbero una decina di mezzi coinvolti nel crollo del ponte autostradale Morandi sul Polcevera a Genova. Lo riferiscono i soccorritori. Il ponte crollato ha travolto tra l'altro una parte di un capannone dell'Amiu, l'azienda ambientale del comune di Genova. I soccorritori che hanno raggiunto il luogo del crollo hanno trovato alcune auto e alcuni camion precipitati al suolo.