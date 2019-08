Ponte Genova:Lega B e Lega Pro ricordano

(ANSA) - ROMA, 14 AGO - La Lega serie B e la Lega Pro ricordano ad un anno di distanza la tragedia del Ponte Morandi di Genova, con le vittime e tutti coloro che sono stati colpiti da quell'evento. "La Lega Pro e tutti i suoi club rivolgono un pensiero più forte oggi alle famiglie di Genova in ricordo delle vite spezzate dal crollo del ponte", mentre la Lega B "vicina alle vittime con il presidente, Mauro Balata, e i club associati, ricorda che si schierò in prima linea devolvere una somma per aiutare chi, anche indirettamente, era stato colpito dall'evento. D'accordo con il sindaco, Marco Bucci, e con il governatore, Giovanni Toti, si stabilì che i fondi sarebbero stati impiegati per il rifacimento del manto erboso di tre campi del centro polisportivo della A.s.d. San Biagio in Valpolcevera, nei pressi del ponte. I lavori, informa la Lega, saranno conclusi a settembre. Il presidente Balata: 'Continuiamo a essere vicino a Genova con gesti concreti'.