Su camion litiga e mezzo sbanda, investita coppia

Un camionista di 63 anni ha travolto con un furgone una coppia di turisti che camminava su un marciapiede dopo che il suo mezzo aveva sbandato: pare che il camionista stesse litigando con un motociclista per motivi di viabilità. L'incidente è avvenuto in piazza Garibaldi a Bordighera. I feriti, residenti a Bibbiano (Reggio Emilia), hanno 47 e 33 anni, sono stati trasportati in ospedale in codice rosso a Sanremo. La polizia locale, intervenuta per i rilievi del caso, è stato indagato per lesioni gravissime colpose ed è stato sottoposto a tutti gli esami per verificare l'eventuale assunzione di alcol o altre sostanze. Il motociclista si è allontanato.