Ponte: Familiari vittime, basta con Aspi

(ANSA) - GENOVA, 13 AGO - "Domani, diversamente dal giorno dei funerali di Stato, saremo presenti perché è l'unico momento in cui abbiamo la possibilità di esprimere il nostro dissenso per il fatto che Autostrade continui ad avere le concessioni sulla gestione della rete". Così Nadia Possetti, del comitato dei familiari di ponte Morandi. Ha perso la sorella Claudia, 48 anni, il cognato Andrea Vittone, i nipoti di 16 e 13 anni.

Intanto è stato posizionato uno striscione con la scritta "14 agosto 2018 - 14 agosto 2019, per non dimenticare" e 43 rose bianche, sul "ponte delle ratelle", la passerella pedonale vicina al capannone dove si svolgerà la messa. I familiari delle vittime hanno deciso di portare il loro pensiero con qualche ora di anticipo rispetto alla cerimonia, molto simile, organizzata dagli sfollati con i commercianti di Certosa. Il comitato incontrerà i soccorritori nel al municipio di Cornigliano.

"Compatibilmente con la tristezza del momento sarà una bella cosa".