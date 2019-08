Bucci,tutta Genova ricordi vittime ponte

Il sindaco di Genova Marco Bucci invita i genovesi a partecipare alla cerimonia in ricordo delle vittime di Ponte Morandi in programma domani. "Invito tutti i cittadini genovesi a partecipare alla cerimonia di domani 14 agosto, in memoria delle vittime di #ponteMorandi - ha scritto in un post -. A chi non potrà intervenire chiedo comunque di osservare un momento di raccoglimento alle 11.36, in qualsiasi posto si trovi. Stringiamoci idealmente insieme per ricordare le persone che hanno perso la vita in quel tragico evento e per sentirci ancora una volta comunità unita, come abbiamo dimostrato in questo anno trascorso". "L'appuntamento alla città è alle ore 10 nei pressi dell'area della nuova Pila 9 del futuro viadotto sul Polcevera" dice ancora Bucci. I mezzi pubblici saranno potenziati per l'occasione.