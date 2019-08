Ponte Genova: O.Romano, promesse mancate

(ANSA) - CITTA' DEL VATICANO, 12 AGO - Ad un anno dalla tragedia del crollo del ponte di Genova "tante promesse restano mancate". Lo scrive l'Osservatore Romano sottolineando che "a un mese dal crollo il ministro dei trasporti Danilo Toninelli annunciava la nascita di una task force mai vista fino a oggi per monitorare le infrastrutture nazionali e verificarne lo stato di salute. Non è andata meglio neanche per la creazione della banca dati" utile all'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali.

"Non si placano le polemiche sulle cause e le responsabilità che per la magistratura si traducono in una montagna di documenti", scrive ancora il giornale della Santa Sede ricordando l'anniversario, il prossimo 14 agosto, del crollo del ponte di Genova. L'Osservatore Romano punta i riflettori sulla task force che doveva nascere per monitorare la sicurezza delle infrastrutture. "Sulla carta, il nuovo pool sarebbe stato operativo già a dicembre dello scorso anno, ma non è stato così", sottolinea.