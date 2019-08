Genoa: oltre mille tifosi dopo rientro

(ANSA) - GENOVA, 12 AGO - Grande entusiasmo per il ritorno in Liguria del Genoa che dopo i ritiri in Austria e Francia questo pomeriggio ha ripreso gli allenamenti a Masone in vista dell' esordio in Coppa Italia contro l'Imolese. Allo stadio 'Macciò di Masone (Genova) oltre mille tifosi hanno seguito la seduta guidata dal tecnico Andreazzoli. Tra i giocatori più applauditi il danese Lasse Schone che nel finale della partitella in famiglia ha deliziato i tifosi presenti con una punizione perfetta finita alle spalle di Marchetti."Siamo felici di essere tornati più vicini ai nostri tifosi - ha commentato a Sky Sport il tecnico Andreazzoli - Schone e Saponara? Ho avuto buone risposte da tutti. I calciatori sono quelli che volevamo, anzi è arrivato qualcosa in più rispetto a quello che ci aspettavamo, è stato bravo il presidente. Un attaccante in più? Ne abbiamo sei e sono tanti, non credo ci manchi qualcosa".