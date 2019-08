Familiari vittime, no a passerelle

(ANSA) - NAPOLI, 11 AGO - Mercoledì prossimo 14 agosto, nello stesso giorno e nella stessa ora in cui il Ponte Morandi un anno fa crollava "per negligenza umana e non per uno strano caso", a Torre del Greco (Napoli) saranno esposti quattro dipinti raffiguranti i volti delle giovani vittime Giovanni Battiloro, Matteo Bertonati, Gerardo Esposito ed Antonio Stanzione. Lo scrive su Facebook Roberto Battiloro, padre di Giovanni, annunciando che i parenti dei quattro ragazzi non saranno alle commemorazioni in programma a Genova.

"Mio figlio - ha spiegato l'uomo a 'Il Mattino' - non è morto, l'ha ucciso lo Stato e chi ha sbagliato deve pagare. Non andremo a Genova per assistere a passerelle". I familiari delle vittime sottolineano inoltre di non volere "risarcimenti ma rispetto". A Torre del greco sarà una giornata di lutto, come deciso con un'ordinanza del sindaco Giovanni Palomba: un minuto di raccoglimento sarà osservato nei luoghi di lavoro mentre gli edifici pubblici esporranno le bandiere a mezz'asta.