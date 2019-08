Durante visita medica rompe polso a infermiere

(ANSA) - GENOVA, 10 AGO - Un infermiere del pronto soccorso dell'ospedale Galliera è stato aggredito la scorsa notte da un paziente con problemi di tossicodipendenza. L'uomo, 36 anni, era stato portato in ospedale dagli operatori del 118. Mentre era in corso la visita, il paziente ha iniziato ad aggredire il personale arrivando a rompere un polso all'infermiere. Sul posto sono arrivate le volanti che hanno denunciato l'uomo per lesioni e resistenza a pubblico ufficiale.