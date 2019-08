Amichevoli, Parma batte 2-1 la Samp

(ANSA) - GENOVA, 10 AGO - Un bel Parma batte la Sampdoria 2-1 nell'amichevole al Tardini: decisiva la rete di Sprocati al 35' della ripresa. Partenza sprint per i liguri che passano in vantaggio dopo 6' minuti: Linetty appoggia per Ramirez, dal limite dell'area la sua parabola di sinistro tocca il palo e finisce alle spalle di Sepe (1-0). La Samp sfiora il raddoppio al 21', imbeccata di Vieira per Quagliarella: diagonale che si spegne sul fondo. Sul capovolgimento Gervinho accelera e Colley lo stende nell'area blucerchiata. Rigore. Dal dischetto Audero ipnotizza Inglese ma sulla ribattuta l'attaccante realizza il pareggio al 23' (1-1). Nella ripresa prima della consueta girandola di sostituzioni doppio intervento di Colombi su Ramirez (8') e Jankto (12') e la fiondata di Gervinho di poco sul fondo. Poi il gol decisivo di Sprocati al 35' con un tiro che tocca il palo e inganna Audero (2-1).