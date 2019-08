Violenza donne: 800 casi maltrattamenti

Circa 350 casi di maltrattamenti in famiglia e altrettanti di violenza sessuale e stalking nel 2018 in provincia di Genova. Inoltre, nello scorso hanno sono stati 50 i divieti di avvicinamento e 50 gli allontanamenti da casa.

Sono i dati raccolti dalla procura del capoluogo ligure. Oggi, nel giorno dell'entrata in vigore del Codice rosso, la nuova legge a tutela delle donne e che ha introdotto anche nuovi reati, il procuratore capo di Genova Francesco Cozzi ha inviato ai magistrati del gruppo fasce deboli e alle forze dell'ordine, un vademecum con le regole da seguire per affrontare le indagini in materia. "Quello della violenza sulle donne - conclude il procuratore capo - è un fenomeno in crescita. Solo oggi il magistrato di turno ha ricevuto tre denunce".