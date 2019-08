Genoa: esordio per Schone con la Massese

(ANSA) - GENOVA, 9 AGO - Seconda amichevole in meno di 24 ore per il Genoa di Andreazzoli che dopo aver sconfitto ieri la Reggiana al Mirabello ha affrontato e battuto la Massese, formazione di Eccellenza, sul terreno di Cavriago. A segnare la gara l'esordio dal primo minuto del neo acquisto Lasse Schone.

Il regista danese ha diretto la mediana rossoblù dispensando palloni per gli attaccanti e mostrando subito le sue qualità.

9-0 il risultato finale grazie ad un Sanabria in stato di grazia, quattro alla fine le reti del paraguaiano, e a Gumus autore di una tripletta. In gol anche Pandev e Jagiello.

Andreazzoli ha schierato soprattutto i giocatori che contro la Reggiana erano scesi in campo solo nei venti minuti finali e nella ripresa ha inserito alcuni dei ragazzi della Primavera che aveva convocato appositamente per questa sfida.