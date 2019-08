Sampdoria: Praet ceduto al Leicester

(ANSA) - GENOVA, 8 AGO - È ufficiale il trasferimento del centrocampista belga Dennis Praet: la Sampdoria lo ha ceduto al Leicester, con un'operazione da 21 milioni di euro: "Al centrocampista belga - 106 presenze e 4 gol nella sua esperienza da blucerchiato - va un sincero ringraziamento per l'impegno dimostrato in queste tre stagioni e il più grande in bocca al lupo per il prosieguo della carriera da parte del presidente Massimo Ferrero e di tutta la società", si legge nel comunicato ufficiale del club ligure. Praet ha firmato un contratto fino al 2024 e guadagnerà circa 2 milioni di euro a stagione.