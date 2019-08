Lite per viabilità, accoltellato

(ANSA) - LA SPEZIA, 6 AGO - Un quarantenne albanese ha denunciato un'aggressione durante la quale è stato ferito con una coltellata al petto a seguito di un litigio per motivi di viabilità avvenuto in strada nel quartiere di Pegazzano, alla Spezia. Sull'episodio, avvenuto nella notte tra domenica e lunedì, indaga la squadra mobile. "Stavo viaggiando sullo scooter insieme a un amico, quando ho avuto un diverbio per viabilità con un italiano che mi ha costretto a fermarmi, poi mi ha aggredito", ha detto il ferito ai poliziotti. Trasportato all'ospedale Sant'Andrea, è stato giudicato guaribile in 30 giorni: la coltellata al petto gli ha provocato una lacerazione polmonare.