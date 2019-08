Samp: Praet verso il Leicester

Il centrocampista belga della Sampdoria Dennis Praet è vicinissimo al Leicester. La trattativa si può chiudere nelle prossime ore. Il club inglese infatti avrebbe offerto quasi 25 milioni più tre di bonus per il 24enne, offerta che avrebbe convinto la dirigenza blucerchiata che valuta Praet quella cifra. E il Leicester avrebbe anche trovato l'accordo con l'entourage del giocatore per un'intesa quadriennale con uno stipendio annuo di oltre due milioni. La trattativa deve chiudersi entro domani, giorno di chiusura del calciomercato per la Premier league. Se l'operazione dovesse andare in porto potrebbe sbloccare anche la trattativa per la vendita della sociatà al gruppo rappresentato da Gianluca Vialli. Nell'affare, infatti, sarebbe incluso anche un bonus per Ferrero sulla cessione di Praet.