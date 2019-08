Saponara, Genoa è la scelta migliore

(ANSA) - GENOVA, 5 AGO - "Venire al Genoa in questo momento della mia carriera è la scelta migliore per me". Riccardo Saponara, nel giorno delle visite mediche commenta così il suo passaggio al Grifone dopo aver giocato l'ultimo campionato con la Sampdoria. "Il Genoa per me è l'opportunità migliore e tecnicamente mi hanno voluto fortemente a partire dal presidente. E' una squadra che si sta formando, che ha un allenatore che sa far giocare e sono sicuro di entrare in un organico ben organizzato e con grandi qualità". Una scelta che i tifosi sampdoriani non hanno apprezzato molto. "Le reazioni sono state quelle che mi aspettavo, il calcio ormai si sa come funziona: capisco l'amarezza dei tifosi doriani ed è più che comprensibile, questo però fa parte del calcio".