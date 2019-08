Fa shopping con soldi falsi, arrestata

(ANSA) - RAPALLO, 5 AGO - Ha fatto il giro dei negozi di Rapallo comprando oggetti a prezzo basso pagando con banconote da 50 euro. Ma quei soldi erano falsi e quando un commerciante se ne è accorto ha fatto scattare l'allarme avvertendo la polizia. La protagonista del fatto è una genovese di 39 anni che nel frattempo, oltre a truffare i commercianti in alcuni casi li ha anche derubati, come è avvenuto in un negozio di biancheria intima. E' accaduto sabato scorso. La donna, svariati precedenti di polizia, è stata rintracciata dagli agenti del Commissariato di Rapallo, grazie alla descrizione fatta dai commercianti. La polizia l'ha arrestata con le accuse di spendita di banconote false e furto aggravato. Quando è stata fermata aveva ancora altre banconote da 50 euro false e indumenti rubati. Le indagini vanno avanti per cercare di individuare chi ha prodotto le banconote false.