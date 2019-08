Cadimare torna campione in Palio Golfo

(ANSA) - LA SPEZIA , 5 AGO - Conquista il palio numero 26 della sua storia la borgata del Cadimare, che taglia per primo il traguardo nella gara senior del Palio del Golfo. "Dopo nove anni riportiamo il Cadimare al proprio posto" ha detto il vogatore Nicholas Vischio, al termine della gara remiera. La competizione, che si è svolta nello specchio acqueo antistante passeggiata Morin alla Spezia davanti a migliaia di spettatori, ha visto nella gara femminile il primo posto de Le Grazie, che vincono in questa categoria il secondo palio della loro storia dopo la vittoria dello scorso anno. Tripletta nella categoria juniores per il Muggiano, che aveva tagliato il traguardo per primo anche bel 2017 e nel 2018. Tra gli altri ad assistere alla gara tra le 13 borgate anche il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti.