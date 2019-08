Poliziotti feriti da tir in autostrada

Due agenti della polizia stradale e un addetto del soccorso autostradale sono rimasti feriti dopo essere stati travolti sull'autostrada A12 da un mezzo pesante. I vigili del fuoco di Chiavari e diverse ambulanze sono intervenuti sulla carreggiata in direzione Genova, fra Sestri Levante e Lavagna per i soccorsi. Dai primi accertamenti è emerso un mezzo pesante ha investito un furgone dell'assistenza stradale ed una vettura della polizia che stavano prestando aiuto ad una vettura ferma per un guasto. Un ferito grave è stato trasportato con l'elicottero al San Martino. Anche i 2 poliziotti sono rimasti feriti.