Minorenni scippano anziana per sfida

(ANSA) - GENOVA, 2 AGO - Hanno strappato dal collo di una anziana una collanina per sfidarsi in una prova di coraggio. I protagonisti della bravata sono due studenti di 17 anni insieme a due tredicenni. Lo scippo è avvenuto ieri pomeriggio in viale Villa Gavotti, a Sestri Ponente. Il gruppo stava camminando per strada quando ha messo gli occhi su una donna di 84 anni. Uno dei diciassettenni ha strappato la collanina all'anziana ed è fuggito con gli altri. Uno di loro ha però perso il cellulare e questo ha permesso ai carabinieri del nucleo radiomobile di identificare il proprietario e arrivare agli amici che erano con lui. I due diciassettenni sono stati denunciati, mentre i tredicenni, non imputabili, sono stati a lungo rimproverati davanti ai genitori.