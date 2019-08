Donna annegata in mare a Imperia

(ANSA) - IMPERIA, 2 AGO - Una donna di 78 anni di Imperia è annegata nello specchio acqueo di fronte a un tratto di spiaggia libera di Borgo Prino. I primi a recare soccorso sono stati due bagnanti che hanno notato l'anziana in difficoltà. Quindi è intervenuto il bagnino della vicina spiaggia libera attrezzata, che ha portato la donna sulla spiaggia, cercando di rianimarla, in attesa dell'arrivo dei soccorsi. Purtroppo, non c'è stato nulla da fare. Sul posto sono intervenuti il medico legale e la guardia costiera. All'origine della morte potrebbe esserci un malore.