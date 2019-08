Boom di congressi a Genova, 500 mila presenze in città

Nel 2018, a Genova, si sono tenuti 3.665 eventi congressuali, che hanno portato oltre 500 mila presenze. Il dato è stato fornito dall'assessore comunale al Turismo e Commercio, Paola Bordilli e da Carla Sibilla, di Convention Bureau. Il turismo congressuale è cresciuto dell'8,4% e il trend dei primi sei mesi di quest'anno è di un'ulteriore crescita, sia come numero di eventi che di presenze e permanenza in città. Obiettivo dell'amministrazione comunale e di Convention Bureau è quello di rendere Genova sempre più attrattiva nell'ambito del meeting industry e per farlo hanno realizzato un piano integrato di sviluppo e promozione. Tra le iniziative vi sono i road show, ovvero gli appuntamenti per la promozione all'estero, il progetto di 'Genova Wedding' che vende il brand Genova per i matrimoni e le attività di lead generation, processi volti all'acquisizione di contatti.