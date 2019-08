Toti, Altra Italia sa d'auto d'epoca

"Altra Italia progetto per futuro? a me sa tanto di auto d'epoca. Dove sta la novità? Spero di capirlo ma ora non lo capisco". Lo ha detto il governatore della Liguria Giovanni Toti oggi in diretta Fb. "Se Altra Italia è un modo per prendere altro tempo - ha detto -, il tempo è scaduto". Altra Italia è il nome che Silvio Berlusconi ha dato al suo progetto per federare i partito moderati del centro destra. "Leggo della proposta di Altra Italia, un nome che è una suggestione anche bella per quanto mi riguarda... ma non riesco a capire di cosa stiamo ragionando - ha detto ancora Toti -. E' una sorta di Federazione con Fi sempre più esangue, che a questo punto non si sa più come dovrebbe cambiare, e un'alleanza con alcuni cespugli di centro con i quali stiamo già insieme dal 1994. Come progetto per il futuro a me sa tanto di passato. L'alleanza tra Forza Italia, Udc e alcuni cespugli di centro tra l'altro l'abbiamo già sperimentata a queste Europee con un croccante 8%".