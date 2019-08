Anziano abusa di minorenne, denunciato

(ANSA) - SAVONA, 1 AGO - Un ottantenne è stato denunciato per violenza sessuale su una ragazzina di 16 anni. Gli abusi sarebbero avvenuti ieri pomeriggio nei giardini di piazza delle Nazioni. La giovane è stata avvicinata dall'anziano che dopo aver cominciato a parlarle l'avrebbe palpeggiata con insistenza tanto che la ragazza ha chiesto aiuto ad alcuni passanti per far allontanare l'uomo. La ragazza, scossa e spaventata, si è presentata alla Polizia Ferroviaria che ha chiesto l'intervento delle poliziotte specializzate in reati a sfondo sessuale e contro i minori. L'uomo, sempre nel pomeriggio, è stato identificato e denunciato.