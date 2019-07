Wyscout, l'analista del calcio è Usa

Wyscout, la piattaforma leader nell'analisi dei dati calcistici con statistiche e video, nata a Chiavari, è stata acquisita dal gruppo americano Hudl numero uno per i big data di molti sport come il football americano per circa 30 milioni di euro.

Wyscout vanta tra i clienti più di 1.000 club professionistici, 1.000 agenzie per calciatori e 60 squadre e federazioni nazionali. "Entriamo in un gruppo 10 volte piu grande di noi e molto ambizioso - spiega il fondatore e Ad di WyScout Matteo Campodonico - E' una scelta fatta per consolidare la nostra posizione e crescere. I dipendenti avranno possibilità nuove di carriera entrando in un ambizioso gruppo internazionale".

Campodonico, che ha ceduto il 100% delle quote a Hudl, ha avuto garanzie che la sede resterà a Chiavari dove si continuerà a investire. Wyscout era stata citata nel 2012 come "azienda modello" dall'allora presidente del Consiglio Mario Monti al Meeting di Rimini.