Toti: 'Dimissioni da FI sono sul tavolo'

(ANSA) - ROMA, 31 LUG - "Ho accettato la carica di coordinatore per andare a elezioni primarie: se questo non sarà non intendo essere complice di una disfatta di una storia straordinaria, di chi non vuole cambiare niente. Le mie dimissioni sono sul tavolo". Lo afferma Giovanni Toti su Fb. "Andrò domani alla riunione e ridirò le stesse cose: che bisogna cambiare davvero e che tutti devono essere pronti e disponibili. Se questo non accadrà è inutile questo coordinamento. Senza cambiamento vero facciamola finita con questa farsa". "Ho chiesto cose banali, che una classe dirigente venisse congelata e giudicata dagli iscritti. Invece sinora nulla è cambiato, tutti al loro posto.

In Forza Italia la negazione della realtà è la stella popolare: continuiamo a perdere e c'è chi dice che è colpa di Toti, che Toti ha stufato. Questa classe dirigente ha stufato. Io ho chiesto di fare di Forza Italia la casa che ci ha abbandonato con primarie aperte, un luogo senza bande e banderuole. Un partito aperto".