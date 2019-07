Principio rogo su nave Marina militare

Principio d'incendio la notte scorsa intorno all'1,30 sulla nave Libeccio, che si trova all'interno dell'Arsenale Militare alla Spezia. La fregata si trova all'interno del bacino di carenaggio. Sono intervenute le squadre antincendio dell'Arsenale, allertate per la presenza di fumo, e i vigili del fuoco, che hanno riscontrato non ci fosse più alcun pericolo. Non risultano particolari danni. Il fumo avvistato a bordo della fregata Libeccio, attualmente in manutenzione nel bacino dell'Arsenale militare, si è originato nell'atrio della cambusa e delle celle frigo. Lo si apprende da una nota della Marina. I militari hanno effettuato un primo intervento con gli estintori. Secondo gli accertamenti effettuati, il fumo è stato causato dalla lenta combustione di un tratto di coibentazione, probabilmente dovuto a alcuni lavori di saldatura effettuati in quella zona nella giornata di ieri.