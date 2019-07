Ponte: Bucci, quello nuovo a aprile 2020

(ANSA) - ROMA, 30 LUG - "Abbiamo rivisto il lavoro fatto per la demolizione e la costruzione del Ponte, abbiamo impostato i progetti per la conclusione dei lavori del Ponte che è sempre prevista per l'aprile 2020". E' quanto ha riferito ai giornalisti il sindaco di Genova e commissario straordinario per la ricostruzione del Ponte Morandi, Marco Bucci, dopo il vertice a palazzo Chigi con il premier Conte, i ministri Di Maio e Toninelli, il responsabile Trasporti della Lega Edoardo Rixi, il capogruppo leghista Riccardo Molinari e il sottosegretario Simone Valente. "Abbiamo esaminato l'analisi finanziaria che è positiva. Sappiamo che i contratti che abbiamo da fare sono adesso tutti quanti in una situazione positiva, i finanziamenti esistono, Autostrade sta continuando a pagare come da programma", ha detto Bucci.

"Abbiamo rivisto anche la situazione dei detriti con la richiesta da parte nostra di poter utilizzare i detriti del ponte anche per il ribaltamento a mare per i nuovi cantieri di Fincantieri. C'è collaborazione", ha detto Bucci. Il ribaltamento a mare del cantiere di Fincantieri "è importante per la città e ci teniamo che possa essere fatto". "Abbiamo ricevuto collaborazione anche sul nuovo piano urbano di mobilità sostenibile, sugli investimenti per le metropolitane di superficie che aiuteranno la popolazione a muoversi in città e nelle valli senza usare l'auto", ha aggiunto Bucci.