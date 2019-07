Padre e figlio minorenne spacciatori

(ANSA) - GENOVA, 30 LUG - Gli agenti della questura di Genova hanno arrestato un uomo di 51 anni, di origini ecuadoriane, e denunciato il figlio di 17 anni perché spacciavano nella loro casa in via Adamo Centurione, al Lagaccio. I poliziotti sono arrivati all'appartamento grazie al controllo del territorio.

Ieri, le volanti hanno perquisito l'abitazione e hanno trovato 42 grammi di marijuana e materiale per confezionare le dosi.

Quando i poliziotti si sono presentati, padre e figlio hanno cercato di ostacolare la ricerca della droga colpendoli a calci e pugni. Per questo i due sono accusati anche di resistenza e lesioni aggravate.