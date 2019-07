Alcoltest irregolare, giudice restituisce patente a Defrel

Il giudice di pace di Genova ha disposto la restituzione della patente a Gregoire Defrel, ex attaccante della Sampdoria e ora alla Roma in procinto di passare al Cagliari. Il giocatore, assistito dall'avvocato Maurizio Mascia, a marzo aveva avuto un incidente in corso Europa mentre guidava ubriaco. Il giudice ha anche annullato l'alcol test a cui la polizia municipale lo aveva sottoposto, trovandolo con un tasso superiore al limite consentito, perché eseguito senza osservare quanto previsto dalla legge. Il magistrato ha accolto l'istanza di revoca della sospensione della patente presentata dal legale di Defrel. Il calciatore potrà recuperare il documento nei prossimi giorni.