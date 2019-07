Crollo Morandi pesa ancora su economia, ma carico si alleggerisce

Il peso del crollo del Ponte Morandi sull'economia genovese continua a pesare, ma inizia a alleggerirsi, anche se non può dirsi del tutto superato. Ad evidenziarlo, i dati presentati da Confindustria Genova sugli indicatori economici del primo semestre 2019. Nel periodo preso in esame l'economia genovese ha sostanzialmente tenuto, "e questo è già un buon risultato, alla luce del momento di incertezza che caratterizza lo scenario internazionale" ha commentato il presidente di Confindustria Genova Giovanni Mondini. "Oltre ai fattori di contesto macroeconomico - secondo Confindustria - si deve considerare che nel semestre di confronto, alcuni settori maggiormente esposti come logistica e trasporti e turismo sono stati penalizzati da effetti residui derivanti dal crollo di Ponte Morandi, per quanto attenuati rispetto al semestre precedente". Parlando degli effetti del crollo del Morandi, Mondini ha detto: "Pensando a esercenti e commercianti della Valpolcevera, è evidente che soffrono ancora, a livello macro posso dire che Genova ha tenuto, grazie all'innegabile ottima azione delle amministrazioni che hanno reagito e spinto il Governo ad agire".

In calo, per le aziende genovesi, il fatturato derivante dal mercato interno (-0,8%), così come gli ordini da clienti connazionali (-3%), mentre hanno registrato un andamento positivo nei primi 6 mesi dell'anno sia il fatturato estero (+4,1%) che gli ordini da clienti internazionali (+2,6%).

Leggermente calati, nel periodo preso in esame, anche gli occupati in organico, che hanno registrato un -0,9%.

Nel dettaglio dei vari settori, positivo è stato l'andamento dei servizi informatici e del terziario avanzato, mentre è risultato stabile il turismo con un calo delle presenze alberghiere compensato dall'incremento dei crocieristi (+50%) e del traffico aeroportuale. (ANSA).