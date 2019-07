Toti, partire da FI per superarla

(ANSA) - ROMA, 29 LUG - Lasciare Fi? "Il tema vero è quanti dirigenti, elettori e militanti la lasciano ogni giorno se non fa qualcosa per cambiare. Io vorrei partire da Fi, così com'è oggi in gracile salute ma insomma con ancora una storia gloriosa alle spalle, per superare Forza Italia e cercare di costruire qualcosa che torni ad essere la confortevole casa comune anche per chi oggi non crede più nella classe dirigente di Fi, e sono tanti, nelle regole e nel programma politico di Fi...". E' quanto dichiarato dal Governatore della Liguria, Giovanni Toti, nel corso della puntata di Agora' Estate, condotto da Monica Giandotti su Rai3. Per il Governatore azzurro la casa comune 'si farà comunque, che lo faccia o no Toti'.