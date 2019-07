Settebello a Genova, accolto da Cavo

L'assessore allo Sport Ilaria Cavo ha ricevuto, ieri sera, i giocatori "liguri" del Settebello, divenuti campioni del mondo, in arrivo all'aeroporto Colombo di Genova. "Tra fine agosto e i primi di settembre - ha detto l'assessore - riceveremo in Regione, nella Sala della Trasparenza, i nostri campioni per un riconoscimento. Siamo orgogliosi di voi".

Dopo l'incontro a cui era presente anche il consigliere regionale recchese Franco Senarega, Cavo ha partecipato alla festa organizzata in corso Italia. "Sono campioni che diventano un simbolo e un riferimento per i tanti pallanuotisti e sportivi della nostra regione", ha concluso l'assessore.