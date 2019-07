Debutto Serie A: Roma-Genoa per la Samp c'è la Lazio

(ANSA) - ROMA, 29 LUG - I campioni d'Italia della Juventus debutteranno in campionato in trasferta contro il Parma. Lo ha stabilito il calendario della Serie A 2019-2020, svelato oggi a Milano. La prima giornata sarà complicata per le squadre di Genova, impegnata in sfide alle romane. Questa la 1/a giornata, in programma il 24 e 25 agosto prossimi: Cagliari-Brescia, Fiorentina-Napoli, Verona-Bologna, Inter-Lecce, Parma-Juventus, Roma-Genoa, Sampdoria-Lazio, Spal-Atalanta, Torino-Sassuolo, Udinese-Milan. Il derby di Genova arriva alla 16/a giornata e sarà Genoa Sampdoria.