Ferrero: Nessuna intenzione vendere Samp

(ANSA) - MILANO, 29 LUG - "Cessione della Sampdoria? Mi sembra la storia della sora Camilla, tutti la vogliono nessuno se la piglia". Il presidente della Sampdoria Massimo Ferrero commenta con una battuta la trattativa per la cessione del club. "Non ho nessuna intenzione di vendere, ma se qualcuno fa una offerta che non si può rifiutare valuteremo - aggiunge a margine della presentazione dei calendari di Serie A -. Io presidente tutta la stagione? Non mi vorrei toccare...". Poi Ferrero parla del nuovo campionato: "Si prospetta una grande stagione, mi piacerebbe vincere qualcosa e mi aspetto una squadra che non si sciolga.

Sono contento che Di Francesco abbia accettato. Praet in uscita? Se qualcuno ci porta i soldini, i 26 milioni della clausola.

Palermo? Faccio in bocca al lupo alla nuova società", conclude Ferrero.