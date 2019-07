Un disperso in mare a Genova, ma è giallo

Una persona è dispersa in mare davanti agli scogli tra Quinto e Nervi a Genova. Le ricerche sono scattate a metà pomeriggio. Alcuni testimoni hanno visto un bagnante in difficoltà che poi è sparito tra le onde. I vigili del fuoco e la Capitaneria di porto stanno perlustrando lo specchio acqueo Il mare era mosso. Ma la scomparsa della persona non è certa. Nessuno ha denunciato l'assenza di un caro e polizia e carabinieri, che hanno controllato la spiaggia e gli scogli davanti alla zona di mare dove sarebbe stato visto il bagnante in difficoltà non hanno trovato oggetti abbandonati. Le ricerche, comunque, continueranno fino a quando ci sarà luce. Nel pomeriggio nella zona era stato salvato un ragazzo, soccorso da un surfista e da alcuni bagnanti. Nello specchio di mare tra Quinto e Nervi sono impegnati nelle ricerche un elicottero della Capinateria, una vedetta e un gommone con sub della capitaneria, una motonave dei vigili del fuoco con sub. In precedenza sul posto era intervenuto anche un elicottero dei vigili del fuoco.