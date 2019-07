Andreazzoli, speravo debutto in casa

(ANSA) - GENOVA, 29 LUG - "D'abitudine mi focalizzo solo sulla prima giornata. La trasferta con la Roma sarà per me un tuffo nel passato". Così Aurelio Andreazzoli ha commentato dal ritiro francese di Dinard la prima giornata del prossimo campionato che vedrà il Genoa esordire all'Olimpico contro la Roma, squadra nella quale ha militato per tante stagioni. "Mi è sempre difficile fornire pareri sensati, basandoli su previsioni che poi non si rivelano esatte - ha proseguito Andreazzoli -. Gare sulla carta proibitive alla resa dei conti si trasformano in abbordabili e viceversa. Il calcio è bello per questo, trovi trappole dove meno le aspetti. Debuttare fuori casa? Mi dispiace! Vorrà dire che dovremo aspettare la sosta prima di mettere in formazione il 'dodicesimo uomo'".