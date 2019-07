A Genova un acceleratore per blu economy

"L'economia del mare vale il 3% del Pil nazionale e, grazie al suo moltiplicatore, rappresenta circa 140 miliardi, di cui un terzo prodotto a Genova". Parte da questi numeri l'assessore allo sviluppo economico del Comune di Genova, Giancarlo Vinacci, per spiegare il significato dell'accordo di collaborazione con "Deloitte Officine Innovazione", per la nascita del primo acceleratore in Italia per la blu economy, che riunirà attività di supporto imprenditoriale dedicate a imprese che propongano attività legate al mare. "Si tratta del primo acceleratore su questo comparto nel mediterraneo - spiega Vinacci e credo che questa sia l'azione più importante per sviluppare ulteriormente quella che è già un'eccellenza del nostro territorio. A differenza di un incubatore, dove vanno le startup, questo serve a venire incontro alle esigenze delle aziende che hanno già un modello di business e che hanno bisogno di fare il salto di qualità.

Deloitte farà conoscere nel mondo i progetti che partono da Genova".