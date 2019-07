70% spiagge liguri è con stabilimenti

(ANSA) - GENOVA, 29 LUG - Secondo il dossier di Legambiente "Spiagge 2019" la Liguria detiene un record negativo, quello degli arenili occupati da stabilimenti balneari con il 70%. Ad Alassio sono 95 gli stabilimenti, occupano oltre 6 km sui 7 totali di litorale, l'88,2%. I dati sulla Liguria parlano di 114 km di spiaggia; le concessioni di demanio costiero sono 8.984 di di cui per stabilimenti balneari 1.175; concessioni per campeggi, circoli sportivi e complessi turistici 273; percentuale di costa sabbiosa occupata da concessioni per stabilimenti balneari, campeggi, circoli sportivi e complessi turistici 69,8%. Secondo Legambiente, la costa ligure, su un totale di 345 km, risulta urbanizzata per 220 km, pari al 63%. "E' un problema di numeri e di qualità delle spiagge - spiega Santo Grammatico, presidente di Legambiente Liguria - In molti Comuni le uniche aree non in concessione sono vicino allo scarico di fiumi, fossi o fognature dove la balneazione è vietata perché il mare è inquinato".